Тюменцы могут помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу

В Тюмени продолжается благотворительная акция "Собери ребенка в школу", направленная на оказание помощи малоимущим и многодетным семьям, нуждающимся в школьных принадлежностях.

Принять участие в акции и помочь тюменским семьям в приобретении школьной формы, обуви, канцелярских принадлежностей могут все желающие. Как сообщают в МАУ "ТГМЦ", социально активных горожан ждут в центре внешкольной работы "Дзержинец" (ул. Орджоникидзе, 56, 3 этаж) в будние дни с 10 до 16 часов.