Тюменцам обещают дождливую неделю

На этой неделе жителям областного центра синоптики обещают частые осадки. Сегодня в течение дня в городе солнечно, но после полудня вероятен небольшой дождь с грозой, температура воздуха +22...+26 градусов. Аналогичная погода установится в Тюмени и во вторник.

В среду, 15 августа, станет заметно прохладнее — максимальная температура днем +16 градусов, сильный дождь. В четверг небо прояснится, днем до +20 градусов, а в пятницу, 17 августа, в город вновь придут дожди.

Субботу обещает выдаться теплой — до +25 градусов и небольшие осадки, в воскресенье до +16 градусов и пасмурно.