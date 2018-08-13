Тюменцы завоевали четыре медали в финале WorldSkills Russia

Фото: пресс-служба Центра занятости Тюмени и Тюменского района

В финале чемпионата WorldSkills Russia, который накануне завершился в Южно-Сахалинске, сборная Тюменской области завоевала награды в нескольких компетенциях.

Первым в направлении "Сантехника и отопление" стал Евгений Титушин, Максим Лаврентьев стал лучшим в компетенции "Кирпичная кладка". Второе место в компетенции "Кондитерское дело" завоевала юниор Варвара Шабанова, бронза в направлении "Медицинский и социальный уход" у Марии Фроловой.

Всего наш регион на финале WorldSkills Russia представляли 14 участников в 13 компетенциях. Кроме медалей в компетенциях в копилке сборной Тюменской области четыре медальона за профессионализм.