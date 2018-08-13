Музеи подготовили грандиозную программу ко Дню Тюменской области

14 августа Тюменская область отмечает свой 74-й день рождения. Тюменское музейно-просветительское объединение приглашает жителей и гостей региона на праздничные мероприятия, которые начнутся с предстоящих выходных. Все музеи объединения радушно распахнут свои двери для встречи гостей - приходите всей семьей, и каждый найдет для себя что-то интересное!

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63

8 (3452)45-35-90

Выставка "Успех 72" 0+

Представлены редкие экспонаты, отражающие успехи и достижения Тюмени и Тюменской области.

Дата: 28.07.2018 - 01.09.2018

Время: 11:00 - 20:00

Вход свободный!

Выставка одного предмета "Герб в тюменском ковре" 0+

Уникальная возможность увидеть ковёр с Гербом Тюменской области, выполненный мастерами ООО "Сибирская ковровая фабрика".

Дата: 10.08.2018 - 19.08. 2018

Время: 11:00 - 20:00

Вход свободный!

Передвижной выставочный проект "Открытый Чум"0+

Хозяин Чума поведает о традиционном укладе жизни кочевых народов Севера, культуре, обрядах и играх народов Севера, в которых Вы сможете принять участие.

Дата: 01.08.2018 - 01.09.2018

Время: 11:00 - 20:00

Стоимость: 100 руб./чел.

(мастер-классы оплачиваются дополнительно).

Тематическая экскурсия "Шедевральный вояж" 6+

Дата: 14.08.2018

Время: 12:00 -13:00 ; 14:00 - 15:00; 18:00 - 19:00

Стоимость: 80 руб./чел. (группа не менее 10 человек).

Выставка "Французские гобелены в России"

Дата: продлена до 2 сентября 2018 года.

Время: 11:00 - 20:00

Стоимость: 200 рублей (взрослый); 150 рублей (группы взрослых не менее 10 человек); 100 рублей (пенсионеры, студенты, инвалиды, при предъявлении подтверждающих документов); 50 рублей (школьники); бесплатно (дошкольники).

Выставка "Бэйрам – реликвии и традиции"

Одним из центральных экспонатов выставки станет священная реликвия мусульман – "Волос Пророка Мухаммада". Ее появление в Тюменской области связывают с именем купца и мецената Нигматуллы хаджи Кармышакова-Сейдукова. Дата: 14.08.2018 -14.10.2018

Время: 15:30 -20:00

Вход свободный!

Мультимедийное мероприятие с мастер-классом "Символы Тюменской области" 12+

Дата: 14.08.2018

Время: 12:00 -13:00 ; 14:00 - 15:00 ; 16:00 – 17:00

Стоимость: 60 руб./чел.

Кинозал "Край 72.ru" 0+

"ГТРК "РЕГИОН-ТЮМЕНЬ"

Показ документальных фильмов из цикла "Известные люди в Сибири": "Семен Ремезов: взгляд Бога"; "Предтеча" (уроженец Тобольска Д.И.Менделеев); "Тобольский классик. Возвращение Василия Перова", "Безупречный гений" (поэт П.П.Ершов)"; "Страсти по Савве" (Савва Мамонтов); "Я Вас любил" (композитор А.Алябьев).

Дата: 14.08.2018

Время: 11:00 -20:00

Вход свободный!

Вечерняя автобусная экспресс-экскурсия "Ночь. Улица. Фонарь…Автобус" 12+

Во время экспресс-путешествия Вы посетите старинные кварталы Тюмени Тычковку, Сараи, Потаскуй, тюменский "Невский проспект" полюбуетесь на вечерние огни Моста Влюбленных и набережной, классические формы Тюменского Драматического театра. Мы расскажем Вам, как в городе развлекалось купечество, кого называли "парижанами", когда появились первые автомобили, светофоры и автобусы.

10.08.2018

21:00 – 21:50; 22:00 – 22:50

300 руб./чел. (для студентов, пенсионеров, взрослых); 200 руб./чел. (дети до 14 лет в сопровождении взрослых)

Автобусная экскурсия "Операция H2O" 6+

Юные путешественники узнают, насколько важную роль вода сыграла в истории Тюмени. Участники увидят самые красивые фонтаны города, прогуляются вдоль реки Тура, примут участие в конкурсах и играх, увлекательном мастер-классе в технике Эбру. В течение экскурсии их ждут приятные встречи с персонажами.

12.08.2018

11:30 – 13:30

400 руб./чел. – для взрослых; 250 руб./чел. – для детей до 14 лет, пенсионеров

(мастер класс оплачивается дополнительно - 100 руб./чел.)

Костюмированная автобусная экскурсия "Тайны Сибирского города" 6+

На экскурсии Вам раскроют все тайны первого сибирского города: легенды названия Тюмени, где и для чего в городе прокладывали подземные ходы, о визите будущего императора-освободителя Александра II, об известном русском писателе, который учился здесь, о лечении Григория Распутина в тюменской больнице, о "сибирском мавзолее". Вы увидите уникальную домовую резьбу, Тюменский Большой театр, единственную в России четырехуровневую набережную и все главные достопримечательности Тюмени. Вас ждет встреча с лоточницей Настасьей, которая поиграет с Вами в веселые игры и угостит сладостями.

12.08.2018

14:30 – 16:30

400 руб./чел. (для взрослых) ; 300 руб./ чел. (для детей до 14 лет, пенсионеров)

Центр музейных коллекций, ул. Советская, 63

89059588944; 89097413130

Выставка "О Тюмени с любовью" 6+

70 работ художников, графиков, фотографов с изображениями заповедных уголков Тюмени – столицы региона.

Дата: 13.08.2018, 14.08.2018

Стоимость: 100 руб./чел (для детей, студентов, пенсионеров,);

200 руб./чел( для взрослых)

Музей "Городская Дума", ул. Ленина, 2

8(3452) 46-11-59

Пешеходная экскурсия "Прогулки по тюменской набережной" 6+

Костюмированная экскурсия по набережной реки Туры, рассказ об истории города с показом скульптурных групп и барельефов.

Дата: 14.08.2018

Время: 14.00 – 15:00

Вход свободный! (группа не менее 10 чел.)

Музей "Усадьба Колокольниковых", ул. Республики 18/20

8(3452) 46-49-63; 46-27-67

Семейное путешествие "МАРШУРУТ" по музею "Усадьба Колокольниковых" 0+

Увлекательный квест с заданиями на внимательность, логику и эрудицию позволит узнать интересные факты из истории тюменских купеческих семей Иконниковых и Колокольниковых, визита цесаревича Александр Николаевича и деятельности Маршала Советского Союза В. К. Блюхера. Дата: 14.08.2018

Время: 11:00 – 20:00

Стоимость: 50 руб./чел.

Мини-выставка "Я люблю тебя жизнь" 0+

Уроженцу Тюмени Ю. А. Гуляеву - известному оперному и эстрадному певцу посвящается.

Дата: 14.08.2018

Время: 11:00 – 20:00

Стоимость: 30 руб./чел.

Продолжение: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_45646