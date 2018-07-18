Тюмень за день: 18 июля

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Автобусные экскурсии по Тюмени популярны среди жителей и гостей города

Автобусные экскурсии – один из самых популярных в летнее время форматов среди туристов. Музейный комплекс имени Ивана Словцова организует в Тюмени две обзорные программы на двухэтажном автобусе. Одна из них проходит в дневное время, другая – ночью, сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

Александр Моор пойдет на выборы губернатора Тюменской области от "Единой России"

Партию "Единая Россия" на выборах губернатора Тюменской области в сентябре 2018 года представит Александр Моор, в настоящее время исполняющий обязанности главы региона.

Празднование Дня города в Тюмени: адреса площадок, праздничные программы

"Центр культуры и творчества "Тюмень" подготовил для горожан яркую программу, которая пройдет на разных площадках города 28 июля. Особенностью городского праздника станет установка рекорда – в 16:00 стартует самый массовый танцевальный флэшмоб в России на 6 площадках города, среди которых площадь 400-летия Тюмени, Тюменского технопарка, сквер Комсомольский, Цветной бульвар, сквер Депутатов, парк Заречный и Набережная реки тура. Начало репетиции в 15:30, официальный хештег мероприятия #танцуйтюмень.

Юные тюменцы смогут отдохнуть на Черном море по льготным путевкам "Мать и дитя"

Постановление правительства Тюменской области от 16.07.2018 №264-п "Об утверждении Положения о порядке организации отдыха граждан, проживающих в Тюменской области, в организациях отдыха Черноморского района Республики Крым на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета в 2018 году" вступило в силу 16 июля.

В Успенке открыли современный диагностический кабинет для больных эпилепсией

Кабинет функциональной диагностики эпилепсии появился в Успенском детском психоневрологическом доме-интернате. Благодаря этому здесь смогут пациентам с эпилепсией и перенесенными заболеваниями нервной системы проводить электроэнцефалографию и длительный ЭЭГ-мониторинг.