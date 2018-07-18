В Успенке открыли современный диагностический кабинет для больных эпилепсией

Кабинет функциональной диагностики эпилепсии появился в Успенском детском психоневрологическом доме-интернате. Благодаря этому здесь смогут пациентам с эпилепсией и перенесенными заболеваниями нервной системы проводить электроэнцефалографию и длительный ЭЭГ-мониторинг.

Мероприятие прошло в рамках реализации регионального проекта партии "Единая Россия" "Жизнь в ясном сознании". Его цель - повышение доступности специализированной медицинской помощи.

Директор департамента соцразвития Тюменской области Ольга Кузнечевских, говоря о проекте, выразила убежденность, что невозможно оказывать медицинские услуги исключительно на базе лечебного учреждения, поскольку маленьким пациентам необходима еще и социальная реабилитация.

"Очень важно, чтобы дети не чувствовали себя как в больнице. Воспитанники центра, проходя обследование, будут оставаться в привычной среде, а те, кто сюда приедет на диагностику, попадут в уютную, комфортную атмосферу", - отметила Ольга Кузнечевских.

О том, как начался проект "Жизнь в ясном сознании", рассказал секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов: "В Тюменской области реализуются 25 партийных проектов, многие из них – федеральные, т.е. охватывают всю страну. Однако есть и уникальные, которые родились на тюменской земле, в частности, "Дом для молодой многодетной сельской семьи" и "Жизнь в ясном сознании". Последний – детище Альберта Акрамовича. Когда он стал депутатом областной Думы, ему было предложено определиться с партийным проектом, который он будет координировать. Мы полностью доверились его выбору, "Единой России" оставалось лишь поддержать его благое начинание. Сегодня о проекте известно не только специалистам России, но и зарубежья. Так, его высоко оценили ученые Японии и Швейцарии".

Главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов заметил, что себя он считает лишь маленьким винтиком в слаженном механизме, именно такая совместная работа и привела к успеху. Проект был реализован благодаря поддержке партии "Единая Россия", правительства Тюменской области, команде медиков и социальных работников.

Профессор провел экскурсию по новой лаборатории. Он поделился, что идея создания медицинского кабинета, оснащенного по последнему слову техники, на базе социального учреждения, родилась у него после того, как он несколько лет назад провел операции воспитанникам Успенского дома-интерната.

"Я приехал сюда проведать пациентов и увидел, что этим ребятишкам нужна не только хирургия, но и послеоперационная поддержка. Потребность в кабинете функциональной диагностики эпилепсии в этом учреждении велика и из-за отдаленности учреждения от города, и в связи с очередностью обследований. Больные нуждаются в постоянном мониторинге коры головного мозга, от этих исследований зависит лечение пациентов. Здешние дети маломобильны, с особенностями психики и особым эмоциональным фоном, поэтому им тяжело выдерживать длительные поездки и нахождение в очередях, да и сами обследования – процесс трудоемкий и для детей дискомфортный".

Альберт Суфианов заверил, что новая лаборатория – одна из современнейших не только в России, но и в мире.

"Обычная аппаратура с проводами была бы бесполезна в этом кабинете, поскольку пациенты – особенные. Поэтому мы обратились к последним достижениям науки и приобрели самое лучшее оборудование, которое может работать без проводов. Кроме того, оно обеспечило удаленный доступ к результатам. Таким образом, с исследованием, проведенным в Успенке, может тут же ознакомиться врач в любой точке мира", - сообщил Суфианов.

Планируется, что когда кабинет получит лицензию и войдет в систему ОМС, ЭЭГ и длительный ЭЭГ мониторинг смогут пройти не только воспитанники учреждения, но и другие дети Тюменской области, нуждающиеся в серьезном исследовании. В регионе проживают более полутора тысяч детей с эпилепсией, около 700 – в Тюмени.

Директор дома-интерната Людмила Рожкова сообщила, что сейчас в учреждении живут 360 воспитанников до 18 лет, часть детей – сироты, а у кого-то есть родители, которые их навещают. Около 70% страдают эпилепсией и нуждаются в лечении.

"Все наши ребята - с глубокой умственной отсталостью, однако при должном уходе, медицинском обслуживании и благодаря реабилитационным мероприятиям у них есть шанс социализироваться. Наша главная цель – научить их жить без посторонней помощи", - рассказала Людмила Рожкова. Она отметила, что проект "Жизнь в ясном сознании" - очень актуальный, и поблагодарила всех причастных к его реализации за неравнодушие.