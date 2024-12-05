На проекты по ранней помощи детям-инвалидам в Тюменской области выделят больше грантов

Необходимо расширять сеть центров по ранней помощи детям-инвалидам, в том числе за счет грантовой помощи работающим в данном направлении социально ориентированным некоммерческим организациям и увеличения штата специалистов, заявил глава региона Александр Моор по итогам рассмотрения вопроса на заседании Совета при губернаторе Тюменской области по делам инвалидов.

Директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин в своем докладе отметил, что у большинства детей с инвалидностью наблюдаются речевые патологии. На данный момент такие отклонения в развитии можно откорректировать, однако шести учреждений и 21 специалиста недостаточно, чтобы реабилитационные программы могли пройти все нуждающиеся.

"Необходимо расширять сеть учреждений и увеличивать число специалистов, оказывающих раннюю помощь особенным ребятишкам. Нужно шире привлекать к работе социально ориентированные некоммерческие организации. Для этого следует увеличить объем выделяемых им грантов", – поставил задачу губернатор.

Участники заседания также отметили, что в регион успешно участвует в пилотном проекте по внедрению электронных сертификатов, согласно которому родители могут сами выбрать реабилитационный центр для получения услуги. Перечень таких учреждений им вручается вместе с сертификатом. Еще важно учитывать, что эффективная реабилитация детей с речевыми патологиями возможна только при активном участии родителей, которые будут дома на системной основе выполнять рекомендации специалистов.