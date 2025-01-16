Около 2,5 тысячи детей-инвалидов прошли реабилитацию за счет электронных сертификатов

В Тюменской области реализуется пилотный проект по реабилитации детей с впервые установленным статусом инвалидности, согласно которому родители сами выбирают, в какой из организаций пройти реабилитацию, а полученные услуги оплачивают электронным сертификатом.

Таким образом помощь получили уже 2,5 тысячи детей. С 2025 года пройти реабилитацию можно в 14 организациях. К проекту подключились Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района и детский оздоровительно-образовательный центр "Алые паруса".

В пилотном проекте участвуют дети от 4 до 17 лет включительно, впервые получившие инвалидность. В пилоте 11 групп детей с инвалидностью, в каждой группе - свой стандарт услуг. Реабилитация длится 21 день.

Гульнара Байматова, начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области:

98% родителей, чьи дети прошли реабилитацию, оставили положительные отзывы и отметили видимые результаты работы специалистов с ребенком. Как показывает практика, у большинства детей сохраняется высокий реабилитационный потенциал и способность к восстановлению утраченных функций организма. И нам важно его не упустить и максимально снизить риск получения повторной инвалидности.

Тюменская область принимает участие в реализации пилотного проекта Минтруда России для детей, впервые получивших инвалидность с июня 2022 года. За 2, 5 года охват комплексной реабилитацией в рамках проекта увеличился почти в три раза.

Подробную информацию об участии в пилотном проекте родители могут получить по телефону (3452) 670-770.