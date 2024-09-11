Коррекционный центр для детей начал работу в Тюмени

Коррекционный центр под названием “Институт уникальных детей” готов принять сотни воспитанников , в его открытии приняли участие депутаты Тюменской областной и городской дум.
Центр заработал на улице Мира в Калининском округе. В нем созданы все условия, чтобы семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, могли обратиться за помощью. Все это стало возможным благодаря поддержке правительства Тюменской области, департамента социального развития региона, Областному центру реабилитации инвалидов, а также тюменским благотворителям.
Директор "Института уникальных детей" Татьяна Рыгина рассказала, что идейным вдохновителем появления подобного учреждения стала ее младшая дочь, ребенок с нарушениями развития Маша Рыгина:
Мне дано особое право исполнить ее миссию и быть проводником ее идей. Нашему делу уже около шести лет, с нами вместе чуть больше тысячи родителей детей-инвалидов, мы знаем все потребности наших детей. В здании учтены все особенности, создана абсолютно доступная среда, помещение соответствует установленным стандартам и требованиям.
В центре реализуют четыре социально значимых проекта. Это сенсорная интеграция, школа особых родителей, пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов от 4 до 17 лет и социально-педагогическая студия "Особые таланты 2.0". Для детей в центре предусмотрены занятия по аквареабилитации и грудничковому плаванию. Также начинают работу логопед и нейропсихолог, ведутся занятия по сенсорной интеграции, ЛФК, АФК, предусмотрена монтессори-терапия, арт-терапия. В ближайших планах - открытие мини-детсада для детей с ОВЗ и курсов подготовки к школе. Поддержку здесь могут получить также родители: обменяться опытом друг с другом, проконсультироваться со специалистами.
На открытии присутствовала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов Гульнара Байматова, она передала Рыгиной сертификат на приобретение оборудования.
Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова поздравила центр с открытием:
Как региональный координатор партийного проекта "Единая страна — доступная среда" тесно взаимодействую с организациями, объединяющими родителей детей-инвалидов. Уверена, что ваш "Институт уникальных детей" будет востребован у семей, воспитывающих "особых" детей. Пусть ребята показывают хорошие результаты и радуют родителей и педагогов.
Помещение центра предоставлено по договору безвозмездного пользования центром реабилитации инвалидов Тюменской области. Капитальный ремонт проведен при финансовой поддержке регионального департамента социального развития и тюменских благотворителей.
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