Коррекционный центр для детей начал работу в Тюмени

Коррекционный центр под названием “Институт уникальных детей” готов принять сотни воспитанников , в его открытии приняли участие депутаты Тюменской областной и городской дум.

Центр заработал на улице Мира в Калининском округе. В нем созданы все условия, чтобы семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, могли обратиться за помощью. Все это стало возможным благодаря поддержке правительства Тюменской области, департамента социального развития региона, Областному центру реабилитации инвалидов, а также тюменским благотворителям.

Директор "Института уникальных детей" Татьяна Рыгина рассказала, что идейным вдохновителем появления подобного учреждения стала ее младшая дочь, ребенок с нарушениями развития Маша Рыгина:

Мне дано особое право исполнить ее миссию и быть проводником ее идей. Нашему делу уже около шести лет, с нами вместе чуть больше тысячи родителей детей-инвалидов, мы знаем все потребности наших детей. В здании учтены все особенности, создана абсолютно доступная среда, помещение соответствует установленным стандартам и требованиям.

В центре реализуют четыре социально значимых проекта. Это сенсорная интеграция, школа особых родителей, пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов от 4 до 17 лет и социально-педагогическая студия "Особые таланты 2.0". Для детей в центре предусмотрены занятия по аквареабилитации и грудничковому плаванию. Также начинают работу логопед и нейропсихолог, ведутся занятия по сенсорной интеграции, ЛФК, АФК, предусмотрена монтессори-терапия, арт-терапия. В ближайших планах - открытие мини-детсада для детей с ОВЗ и курсов подготовки к школе. Поддержку здесь могут получить также родители: обменяться опытом друг с другом, проконсультироваться со специалистами.

На открытии присутствовала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов Гульнара Байматова, она передала Рыгиной сертификат на приобретение оборудования.

Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова поздравила центр с открытием:

Как региональный координатор партийного проекта "Единая страна — доступная среда" тесно взаимодействую с организациями, объединяющими родителей детей-инвалидов. Уверена, что ваш "Институт уникальных детей" будет востребован у семей, воспитывающих "особых" детей. Пусть ребята показывают хорошие результаты и радуют родителей и педагогов.

Помещение центра предоставлено по договору безвозмездного пользования центром реабилитации инвалидов Тюменской области. Капитальный ремонт проведен при финансовой поддержке регионального департамента социального развития и тюменских благотворителей.