Празднование Дня города в Тюмени: адреса площадок, праздничные программы

"Центр культуры и творчества "Тюмень" подготовил для горожан яркую программу, которая пройдет на разных площадках города 28 июля. Особенностью городского праздника станет установка рекорда – в 16:00 стартует самый массовый танцевальный флэшмоб в России на 6 площадках города, среди которых площадь 400-летия Тюмени, Тюменского технопарка, сквер Комсомольский, Цветной бульвар, сквер Депутатов, парк Заречный и Набережная реки тура. Начало репетиции в 15:30, официальный хештег мероприятия #танцуйтюмень.

Цветной бульвар (ЦУМ) – "Зеленый мир"

Время работы площадки: 11:00 – 17:00

11:00 – 13:30 Кочующий фестиваль "Манящие миры. Этническая Россия"

13:30 – 17:00 Концертная программа / Интерактивные площадки / Мастер-классы

Самая яркая площадка на праздничной карте Дня города – "Зеленый мир" - будет расположена на площади перед входной аркой Цветного Бульвара. Тюменцев и гостей города ожидает невероятное преображение – брусчатка превратится в зеленый газон, открытое пространство площади – в цветущий парк.

Гостями праздничной программы станут артисты единственного в России кочующего фестиваля "Манящие миры. Этническая Россия". Свое творчество представят Фольклорный ансамбль "Росстань", ансамбль народных инструментов "Ваталинка" и многие другие коллективы и солисты. Зажигательный ведущий, интерактивы и розыгрыши подарков – сделают путешествие в "Зеленый мир" еще более увлекательным!

Площадь Борцов Революции – Город будущего / Праздник мороженого

Время работы площадки: 11:00 – 17:00

Самая вкусная и веселая площадка на праздничной карте мероприятий приуроченных к празднованию Дня Города. На Площади Борцов Революции развернется масштабный "Детский город будущего" в котором пройдет незабываемый праздник мороженого. Дети превратятся в настоящих строителей.

В "Леготауне" можно собрать дома из конструктора "Лего", в "Эврикатауне" разработать свою теорию и почувствовать себя юными физиками, изучить различные физические законы, в "Игротауне" - каждый участник сможет погрузиться в увлекательный мир настольных игр.

Центральная площадка празднования – Площадь 400-летия Тюмени

"Тюмень дарит добро!"

Время работы площадки: 12:00 – 21:00

12:00 – 13:00 Торжественное открытие празднования Дня города

13:30 – 14:00 Выступление Дианы Гурцкой.

13:30 – 15:30 Концертная программа

15:30 – 16:00 Репетиция флэшмоба ТанцуйТюмень

16:00 – 16:30 Установление рекорда ТанцуйТюмень/ Вручение сертификата Рекорда оф. Лицу (врио Главы города)

17:00 – 19:00 Фестиваль уличного кино

19:00 – 21:00 Концертная программа Хора Турецкого

Площадь Тюменского Технопарка – Тюмень Спортивная

Время работы площадки: 12:00 – 18:00

12:00 – 15:40 Чемпионат среди болельщиков по футболу

15:40 – 16:00 Репетиция флэшмоба ТанцуйТюмень

16:00 – 16:20 Установление рекорда ТанцуйТюмень

16:20 – 18:00 Street kids Tyumen 2018 Соревнование юных роллеров

Сквер Комсомольский - Традиционный театральный фестиваль "Сны улиц"

Время работы площадки: 14:00 – 23:00

15:40 – 16:00 Репетиция флэшмоба ТанцуйТюмень

16:00 – 16:20 Установление рекорда ТанцуйТюмень

Цветной бульвар (Цирк) – Фестиваль детского творчества "Парад талантов"

Время работы площадки: 10:00 – 18:00

10:00 – 12:00 Парад колясок

12:00 – 15:40 Фестиваль детского творчества "Парад талантов"

15:40 – 16:00 Репетиция флэшмоба ТанцуйТюмень

16:00 – 16:20 Установление рекорда ТанцуйТюмень

Набережная реки Тура

Время работы площадки: 15:00 - 23:00

15:40 – 16:00 Репетиция флэшмоба ТанцуйТюмень

16:00 – 16:20 Установление рекорда ТанцуйТюмень

16:00 – 23:00 Open air

23:00 – Фейерверк "Фантазия огня"

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Дня города - https://www.tyumen432.ru и в социальных сетях https://vk.com/tyumen432ru, https://www.instagram.com/tyumen432/, https://www.facebook.com/tyumen432.