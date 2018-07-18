Юные тюменцы смогут отдохнуть на Черном море по льготным путевкам "Мать и дитя"

Постановление правительства Тюменской области от 16.07.2018 №264-п "Об утверждении Положения о порядке организации отдыха граждан, проживающих в Тюменской области, в организациях отдыха Черноморского района Республики Крым на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета в 2018 году" вступило в силу 16 июля.

В связи с этим 18 июля начинается запись на прием к специалисту отдела организации отдыха и оздоровления населения Тюменской области АНО ОДООЦ "Ребячья республика" посредством электронного бронирования на сайтах www.rerik.ru и www.leto.admtyumen.ru.

Путевки за счет средств областного бюджета предоставляются детям 3-17 лет и оному из родителей, если ребенок состоит на диспансерном учете в организациях здравоохранения Тюменской области по поводу заболеваний дыхательной системы, перенес острую пневмонию, относится к группе часто длительно болеющих (5 и более острых респираторных инфекций в год); имеет атопический дерматит в стадии ремиссии или подострого течения.

Всего до конца лета будет организовано пять заездов. В течение двух недель обладатели путевки смогут отдохнуть в одном из четырех мест: база отдыха "Дружба", гостевые дома "У дяди Васи", "Дельфин" и Пансионат "Мари-Анна".

Желающие могут ознакомиться на сайте с условиями предоставления путевок и порядком записи.

Прием будет производиться по предварительной записи посредством электронного бронирования. Телефон для справок (3452) 52-97-53.