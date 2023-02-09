Более 2,8 тысячи тюменцев за год отдохнули в санаториях по льготным путевкам

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение в 2022 году получили 2351 жителей региона льготных категорий, каждый прошел лечение в здравнице по своему профилю заболевания в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Еще 458 путевки было предоставлено сопровождающим их лицам.

Получить льготную путевку можно в санатории Тюменской, Свердловской, Курганской областей и Краснодарского края. Подать заявление на предоставление путевки гражданин может заявлением через Госуслуги, в МФЦ, по почте и на личном приеме в офисах клиентского обслуживания Отделения СФР по Тюменской области.

Санаторно-курортные путевки льготники получают в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболевания. Узнать свой номер очереди можно на сайте Отделения СФР по Тюменской области в разделе "Гражданам" – "Очередь на санаторно-курортное лечение". Механизм поиска максимально прост: потребуется только номер СНИЛС. Информация в указанном разделе обновляется каждые десять дней.