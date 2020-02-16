Идеальный отдых по горящей путевке помогут организовать в проверенных турагентствах

Близится сезон отпусков, и многие туристы для экономии будут ловить привлекательные горящие туры. Трэвел-эксперт с опытом работы 19 лет, владелица собственного турагенства "оБерег" Наталья Приходько делится информацией - как не испортить поездку в погоне за привлекательной ценой и как правильно забронировать долгожданную путевку, чтобы не упустить выгодное предложение.

К вопросу приобретения так называемой "горящей путевки" нужно подойти с особой ответственностью. Зачастую красивое описание и привлекательная цена не всегда соответствуют действительности и, по приезду на место вы видите совсем не то, что вам предлагали по "вкусной" цене.

Горящий тур предлагают туристам накануне вылета, когда есть риск, что путевка останется непроданной. Главный плюс "горящей путевки" - это возможность отдохнуть с хорошей скидкой, иногда она составляет до 70 процентов.

"Улететь в отпуск по привлекательной цене очень даже реально. Наше турагентство готово организовать все на высшем уровне. Для удобства оповещения клиентов мы создали чат, в котором выгружаем все горящие предложения. Важно понимать, что в этом деле много мошенников: деньги с вас возьмут, но никаких документов не предоставят, и вы не сможете улететь. Или уже на месте столкнетесь с множеством проблем, которые испортят весь отдых. Поэтому в этом случае доверяйте свой отдых профессионалам с хорошей репутацией", - делится Наталья Приходько.

Первое, на что нужно обратить внимание, – город вылета. Если это не место вашего проживания, то посчитайте, сколько вам обойдется проезд в другой город и проживание в нем до времени вылета.

Второе – количество дней тура. Не забывайте о днях перелета и времени для акклиматизации, особенно это касается стран с другим климатом. Обратите внимание на количество комфортных дней, проведенных на море: чтобы не получилось так, что вы только привыкли к новому климату и уже нужно улетать, иначе у вас останутся не очень приятные воспоминания.

Третье – сезон и температура воздуха в стране прилета. Особое внимание стоит уделить климатическим условиям. Ели вы приобретаете горящую путевку зимой и хотите купаться в море и наслаждаться солнышком, то нужно выбрать подходящую страну и не прогадать с этим вопросом.

Четвертое – репутация турагентства. Пожалуй, самый важный вопрос, чтобы не остаться без денег и отдыха. Так, турагентство "оБерег" входит в список надежных и проверенных туроператоров.

Ну и, пятое – увидев горящий тур, выделите немного времени на быстрый просмотр информации о стране и об отеле. Делайте свой выбор осознанно, но быстро, иначе тур может перекупить кто-нибудь другой.

Турагентство "оБерег" с радостью подберет подходящий тур, а отслеживать интересные предложения вы можете в специальном чате в Ватсап. Подробности можно узнать у Натальи Приходько в Instagram, а выбрать себе тур по душе в режиме онлайн – на сайте туристической компании "оБерег". Отличного отдыха!