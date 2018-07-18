Автобусные экскурсии по Тюмени популярны среди жителей и гостей города

Фото пресс-службы тюменского музейно-просветительского объединения

Автобусные экскурсии – один из самых популярных в летнее время форматов среди туристов. Музейный комплекс имени Ивана Словцова организует в Тюмени две обзорные программы на двухэтажном автобусе. Одна из них проходит в дневное время, другая – ночью, сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

Обзорная экскурсия "От острога до столицы" рассказывает о развитии первого сибирского города. Участники побывают в самых интересных местах исторической части Тюмени, узнают о деревянном остроге, который стал отправной точкой в становлении города, и, конечно, о самых важных и переломных моментах в его истории. Ближайшая экскурсия состоится 22 июля, начало отправления – в 14:30. Рекомендовано для детей старше 6 лет.

Особая атмосфера царит в городе ночью. Это по-настоящему смогут оценить участники обзорной экскурсии "Ночь. Улица. Фонарь… Автобус". Как развлекалось тюменское купечество, кого называли "парижанами", когда в Тюмени появились первые автобусы и светофоры? Об этих и других фактах расскажут пассажирам ночного автобуса. Поучаствовать в этом захватывающем действе можно 21 и 29 июля. Отправления в 22:00 и 23:00. Программа рекомендована для детей старше 12 лет.

Отметим, что экскурсии на двухэтажном автобусе полюбились не только гостям областного центра, но и самим тюменцам, ведь история родного города для многих полна загадок, а привычные виды из окна автобуса открываются совсем по-иному.

"Впечатлений столько, что словами не передать! Я путешествовала на втором этаже автобуса - летний теплый вечер, свежий ветер, завораживающие ночные виды и огни любимого города. Нам показали исторический центр, купеческие особняки, Цветной бульвар, набережную. Такая экскурсия - отличная возможность взглянуть на город глазами туриста, узнать много нового и лишний раз убедиться, что Тюмень - лучший город Земли", - поделилась впечатлениями участница поездки Ирина Алькаева.

Заказать экскурсию и узнать подробности можно по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.