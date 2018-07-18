Александр Моор пойдет на выборы губернатора Тюменской области от "Единой России"

Партию "Единая Россия" на выборах губернатора Тюменской области в сентябре 2018 года представит Александр Моор, в настоящее время исполняющий обязанности главы региона.
Как сообщает "Комсомольская правда - Тюмень", по итогам предварительного внутрипартийного голосования Александр Моор обошёл по количеству голосов своих соперников – югорчанина Владимира Нефедьева и ямальца Фуата Сайфитдинова. Все трое были выдвинуты по решению трёх региональных отделений партии в список для голосования, однако первое место присудили Александру Викторовичу.
Напомним, Александр Моор работал в должности главы тюменской администрации работал с 25 февраля 2011 года по май 2018 года.
Неотъемлемый акцент в работе Моора – создание условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Однако самое главное достижения Александра Викторовича – прямой диалог с жителями Тюмени, депутатами и общественниками.
Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил, что при всем уважении ко всем кандидатам, поддержки, на его взгляд, заслуживает именно Александр Моор.
"Он продолжает политику Владимира Якушева, которая доказала свою эффективность, и которая вывела регион в лидеры среди регионов по многим показателям. К тому же, жалко потерять своих коллег - Фуата Сайфитдинова и Владимира Нефедьева из областной думы", - добавил Андрей Артюхов.
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