Александр Моор пойдет на выборы губернатора Тюменской области от "Единой России"

Партию "Единая Россия" на выборах губернатора Тюменской области в сентябре 2018 года представит Александр Моор, в настоящее время исполняющий обязанности главы региона.

Как сообщает "Комсомольская правда - Тюмень", по итогам предварительного внутрипартийного голосования Александр Моор обошёл по количеству голосов своих соперников – югорчанина Владимира Нефедьева и ямальца Фуата Сайфитдинова. Все трое были выдвинуты по решению трёх региональных отделений партии в список для голосования, однако первое место присудили Александру Викторовичу.

Напомним, Александр Моор работал в должности главы тюменской администрации работал с 25 февраля 2011 года по май 2018 года.

Неотъемлемый акцент в работе Моора – создание условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Однако самое главное достижения Александра Викторовича – прямой диалог с жителями Тюмени, депутатами и общественниками.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил, что при всем уважении ко всем кандидатам, поддержки, на его взгляд, заслуживает именно Александр Моор.