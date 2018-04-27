Тюмень за день: 27 апреля

Акция "Письмо ветерану" стартовала в Тюменской области
В Тюменской области проходит патриотическая акция "Письмо ветерану", приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Топ-10 бизнес-площадок для проведения мероприятий в Тюмени
В помощь бизнес-сообществу проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет подборку самых современных и удобных конференц-залов и комнат переговоров в Тюмени.
В Тюмени определили лучшие бригады скорой помощи
Конкурс профмастерства среди врачебных и фельдшерских выездных бригад прошел накануне в Тюмени. Соревнования были приурочены к профессиональному празднику – Дню работника скорой медицинской помощи. Одному условному пострадавшему конкурсантам предстояло завести сердце, у второго — остановить опасное кровотечение при открытом переломе бедра.
Детская футбольная лига Тюмени завершает сезон
Финальные игры детской футбольной лиги "Юная Сибирь" среди спортсменов 2010 и 2011 годов рождения пройдут в Тюмени 28 и 29 апреля.
Александр Пересторонин: развитие человеческого капитала начинается с вложений в детство
Тема человеческого капитала и необходимости его наращивания в очередной раз стала ключевой на XXXII Губернаторских чтениях, тема которых звучала как "Трансформации российского человеческого капитала". По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, это позитивная тенденция, а пристальное внимание к этому вопросу будет провоцировать эффективные решения и инициативы.
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