Тюмень за день: 27 апреля

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Акция "Письмо ветерану" стартовала в Тюменской области

В Тюменской области проходит патриотическая акция "Письмо ветерану", приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Топ-10 бизнес-площадок для проведения мероприятий в Тюмени

В помощь бизнес-сообществу проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет подборку самых современных и удобных конференц-залов и комнат переговоров в Тюмени.

В Тюмени определили лучшие бригады скорой помощи

Конкурс профмастерства среди врачебных и фельдшерских выездных бригад прошел накануне в Тюмени. Соревнования были приурочены к профессиональному празднику – Дню работника скорой медицинской помощи. Одному условному пострадавшему конкурсантам предстояло завести сердце, у второго — остановить опасное кровотечение при открытом переломе бедра.

Детская футбольная лига Тюмени завершает сезон

Финальные игры детской футбольной лиги "Юная Сибирь" среди спортсменов 2010 и 2011 годов рождения пройдут в Тюмени 28 и 29 апреля.

Александр Пересторонин: развитие человеческого капитала начинается с вложений в детство

Тема человеческого капитала и необходимости его наращивания в очередной раз стала ключевой на XXXII Губернаторских чтениях, тема которых звучала как "Трансформации российского человеческого капитала". По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, это позитивная тенденция, а пристальное внимание к этому вопросу будет провоцировать эффективные решения и инициативы.