Топ-10 бизнес-площадок для проведения мероприятий в Тюмени

В помощь бизнес-сообществу проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет подборку самых современных и удобных конференц-залов и комнат переговоров в Тюмени.

Отель Vostok



Адрес: ул. Республики, 159

Стоимость за 1 час: от 1000 до 2900 рублей

Отель Vostok предлагает для проведения мероприятий 2 конференц-зала: "Юпитер", "Сатурн", а также 2 комнаты переговоров: "Меркурий" и "Венера".

Конференц-зал "Юпитер" (340 кв.м.) - зал-трансформер. Разные варианты рассадки. Плазменные панели, кондиционер, оборудование.

Конференц-зал "Сатурн" (90 кв.м.) - просторное помещение с искусственным и естественным освещением.

Комната переговоров "Меркурий" (19 кв.м.) – удобное расположение мебели, светлый интерьер.

Комната переговоров "Венера" (19 кв.м.) – строгий дизайн, естественное и искусственное освещение, панорамные окна, мебель, оборудование.



Гостиница "Нефтяник"



Адрес: ул. Челюскинцев, 12

Стоимость за 1 час: от 1600 до 2500 рублей

В гостинице "Нефтяник" для деловых встреч предусмотрены два варианта:

— малый зал (35 кв.м.) — разные варианты расстановки мебели, проекционное оборудование, флипчарт с блоком бумаги и маркерами, гардероб в шаговой доступности.

— большой зал (60 кв.м.) — современное оборудование для презентаций, возможность организовать кофе-брейки, бизнес-ланчи, фуршеты, ужины.



Тюменский технопарк



Адрес: ул. Республики, 142

Стоимость каждого мероприятия рассчитывается индивидуально

Тюменский технопарк — настоящая находка для тех, кому регулярно необходима аренда площадок для проведения бизнес-мероприятий самого разного масштаба. Здесь есть выставочные площади, учебные аудитории на 18 (30 кв.м.) и 50 (100 кв.м.) мест, комната переговоров (15 кв.м.) для небольших компаний. Также к вашим услугам конференц-залы: "Международный конгресс-холл" (480 кв.м.), "Президент" (150 кв.м.) и "Сибирь" (70 кв.м.). Все необходимое для проведения мероприятий предоставляется, стоимость рассчитывается индивидуально.



Информационное агентство "Тюменская линия"



Адрес: "Дом печати" ул. Осипенко, 81, 2 этаж

Стоимость: от 3000 рублей

Общая вместимость конференц-зала "Тюменской линии" 50 человек (22 из них за круглым столом). Зал оснащен громкой связью, есть микрофоны, проектор, монитор, телевизор, флипчарт, магнитная доска. Свое кафе позволяет проводить кофе-брейки, для этого предоставляется вся необходимая посуда и кофе-машина. Отдельная гардеробная комната.



Отель "Евразия"



Адрес: ул. Советская, 20

Стоимость: от 2980 до 9950

Мероприятие любого формата можно провести и в отеле "Евразия". К вашим услугам:

— конференц-зал "Континенталь" (до 170 человек) — оборудование, разные варианты рассадки, современный интерьер

— комната для переговоров "Европа" (до 45 человек) — предоставляется все необходимое оборудование. Организация кофе-брейков и фуршетов.

— комната для переговоров "Азия" (до 40 человек) — проектор, ноутбук, лазерная указка и многое другое.

— "Каминная гостиная" (до 8 человек) — элитный интерьер, уютная атмосфера, камин.



Отель DoubleTree by Hilton



Адрес: ул. Орджоникидзе, 46

Стоимость за 1 час рассчитывается индивидуально

Все конференц-залы в отеле оснащены по последнему слову техники, а интерьер радует глаз. Всего здесь 4 зала:

— Golden Hall (175 кв.м.) — в стоимость входит звуковая система, мультимедийное оборудование, вода.

— Diamond Ball Room (250 кв.м.) — первый этаж, специальное оборудование, канцелярия, бутылки воды.

— Platinum Hall (40 кв.м.) — элитный зал для небольших встреч, хорошее освещение, просторное помещение.

— Silver Hall (100 кв.м.) — просторное и светлое помещение, имеет удобную конфигурацию.

— Titanium Hall (80 кв.м.) — презентационное, мультимедийное, звуковое оборудование.



Гостиница Mercure



Адрес: ул. 50 лет Октября, 14

Стоимость аренды залов индивидуальна

Гостиница Mercure готова предоставить тюменцам и гостям города 6 разных конференц-залов с максимальной вместимостью 120 человек для деловых мероприятий и 80 человек для проведения банкетов. Свободные для бронирования даты и стоимость аренды каждого из залов лучше уточнять у администратора.



Гостиница Бест Вестерн Плюс "Спасская"



Адрес: ул. Ленина, 2а

Стоимость за 1 час: от 2000 до 4500

Конференц-залы гостиницы оснащены всем необходимым оборудованием для проведения бизнес-семинаров, корпоративных тренингов, совещаний и переговоров:

— зал "Малевич" (86 кв.м.)— изысканный интерьер, удобная мебель, теплый свет.

— зал "Бенуа" (30 кв.м.) — большой стол, мягкие стулья, оборудование.



Компания "Нобель Групп"



Адрес: ул. Пермякова, д. 1

Стоимость: от 2000 до 5000 рублей

Помимо почасовой аренды офиса "Нобель групп" предоставляет несколько площадок для ваших мероприятий:

— конференц-зал "Академический" (150 кв.м.) — современная звуковая система, проектор, большой экран, микрофон, флипчарт, ноутбук.

— конференц-зал "Диалог" (40 кв.м.) — есть возможность аренды помещения без оборудования.

— конференц-зал "Лауреат" (85 кв.м.) — мультимедийный проектор Panasonic и другое необходимое оборудование предоставляется.



Отель Garden



Адрес: Тюменский район, д. Дударева, ул. Цветочная, 1-а

Стоимость: от 5000 рублей

На данный момент в отеле есть 2 зала, каждый из которых хорошо оснащен для проведения деловых мероприятий:

— Зал Garden (270 кв.м.) — светлый интерьер, комплект оборудования, просторный зал.

- малый зал (до 70 человек) — отдельная линия интернета, любая расстановка столов и стульев, качественное оборудование.