Александр Пересторонин: развитие человеческого капитала начинается с вложений в детство

Тема человеческого капитала и необходимости его наращивания в очередной раз стала ключевой на XXXII Губернаторских чтениях, тема которых звучала как "Трансформации российского человеческого капитала". По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, это позитивная тенденция, а пристальное внимание к этому вопросу будет провоцировать эффективные решения и инициативы.

Александр Пересторонин отметил, что грамотно выстроенная кадровая политика в регионе будет способствовать развитию всех направлений: эффективности работы управленческого аппарата, росту экономики и производства, прорывов в сфере здравоохранения, образования, культуры, продвижения малого и среднего бизнеса и т.д. Но начинать движение вперед нужно уже на этапе получения образования и активной профориентационной работы с детьми.

"Ценность образования растет, но важно, чтобы это было не "для галочки", не веяние моды, а качественное профессиональное обучение – высшее, средне-специальное. Необходимо развивать профориентационную работу со школьной скамьи и даже раньше, знакомить детей с профессиями и возможностями, с востребованными направлениями, заинтересовывать их в росте и развитии не только профессиональных, но и общих компетенций. Параллельно развивать и саму сферу образования: внедрять новые форматы, технологии, подтягивать инфраструктуру и преподавательский состав", - прокомментировал Александр Пересторонин.

Он отметил, что в сфере журналистики Тюменская область уже идет по этому пути. Так, несколько лет назад была создана Школа юного журналиста, позже – Медиашкола, в рамках которой школьники средних и старших классов смогли познакомиться с профессией журналиста, попробовать себя в ней и решить для себя, готовы ли они связывать свою жизнь с этим направлением. Некоторые дети отказывались от идеи поступать на "журналистику", и в этом тоже ценность проекта. С 2017 года реализуется проект "Медиастрана", нацеленный на развитие медиаобразования и поддержку школьных СМИ. В Тюменском государственном университете меняется подход к обучению, внедряются интенсивы, современные курсы.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев также отметил, что формирование человеческого капитала должно начинаться с дошкольного образования и планомерно вестись на всех ступенях обучения ребенка. Только тогда можно говорить о комплексном развитии подрастающего поколения. Глава региона подчеркнул, что второй важной составляющей должна становится среда, в которой живет и развивается молодой человек.