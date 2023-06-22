На Губернаторских чтениях обсудили, как Тюменской области развивать конкурентные преимущества в сфере науки и технологий

Очередные Губернаторские чтения в Тюмени были посвящены технологической суверенизации и обсуждению возможностей Тюменской области в новых реалиях. Подробный разбор плюсов и минусов региона, его перспектив в данном направлении провел директор центра "Российская кластерная обсерватория" Высшей школы экономики Евгений Куценко.

Обосновывая выбор темы, губернатор Александр Моор отметил, что "Тюменская область – ровесник и детище научно-технической революции, поэтому наука и технологии – наш главный козырь и основное конкурентное преимущество", отмечается на сайте правительства.

"Понятию "научно-техническая революция" уже более полувека. И эта революция продолжается до сих пор. Процесс длительный, и в некоторые исторические моменты он требует ускоренного, опережающего включения для целых стран и народов. Сейчас Россия переживает именно такой период. Значит, и мы здесь, в Тюменской области, тоже становимся ему подвластны. Но тот научно-технологический потенциал, который создавался в регионе десятилетиями, можно очень быстро растерять. Старшее и среднее поколения помнят, как это бывает. Чтобы этого не допустить, надо думать, что можно сделать здесь и сейчас", – подчеркнул губернатор.

По мнению Евгения Куценко, ключевыми критическими точками в инновационном развитии Тюменской области являются миграция талантов, дефицит малых инновационных компаний и в целом представителей высокотехнологичного, наукоемкого и креативного секторов на фоне довольно высокого начального уровня человеческого капитала.

Тюменская область занимает 10 место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ, напомнил Евгений Куценко. По количеству высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса на втором месте в Уральском федеральном округе. По мнению эксперта, тюменцам следует обратить особое внимание на продвижение креативных и цифровых индустрий. Для этого необходима система выявления, привлечения и поддержки талантливых специалистов, а также запуск на основе кластеров новых кооперационных цепочек и конфигураций, в том числе межрегиональных и международных.

"Это сложный путь, но я не вижу альтернативы. Чтобы встроиться в новые тренды, действовать нужно быстро и решительно. Мне кажется, что у Тюменской области есть для этого все возможности, и она ими воспользуется", – завершил доклад Евгений Куценко.

Александр Моор согласился с экспертом: нужно продвигаться по всем направлениям, не упуская времени, используя любые возможности для развития. Важную роль в этих процессах должны сыграть тюменские университеты, отметил губернатор.

"Университеты должны кооперироваться. Иначе каждый из них так и останется небольшим учебным заведением, неконкурентоспособным в мировом технологическом масштабе. Именно поэтому мы реализуем в Тюмени проект по созданию межвузовского кампуса, который даст возможность получить синергетический эффект в виде новых высокотехнологичных компаний", – подчеркнул он.

Главная ценность наших Губернаторских чтений – это качественная аналитика, считает глава региона. "Нет ничего зазорного в том, чтобы привлекать для создания и развития инновационных компаний и производств частные, в том числе зарубежные, средства. Вывод из сегодняшнего доклада – у нас хороший потенциал, и нам есть к чему стремиться", – подвел итог Александр Моор.