Губернаторские чтения в Тюмени посвятят технологической суверенизации России и возможностям региона в новых реалиях

Технологическую суверенизацию России и возможности Тюменской области в новых реалиях рассмотрят на Губернаторских чтениях 21 июня.
С основным докладом выступит кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний, директор центра "Российская кластерная обсерватория" Высшей школы экономики Евгений Куценко.
Модератор чтений - доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.
Трансляция чтений на портале органов госвласти Тюменской области начнется в 11:00.
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