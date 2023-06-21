Губернаторские чтения в Тюмени посвятят технологической суверенизации России и возможностям региона в новых реалиях

10:24 21 июня 2023
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Технологическую суверенизацию России и возможности Тюменской области в новых реалиях рассмотрят на Губернаторских чтениях 21 июня.

С основным докладом выступит кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний, директор центра "Российская кластерная обсерватория" Высшей школы экономики Евгений Куценко.

Модератор чтений - доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.

Трансляция чтений на портале органов госвласти Тюменской области начнется в 11:00.

Теги: Александр Моор , Губернаторские чтения
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