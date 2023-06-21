Технологическую суверенизацию России и возможности Тюменской области в новых реалиях рассмотрят на Губернаторских чтениях 21 июня.

Губернаторские чтения в Тюмени посвятят технологической суверенизации России и возможностям региона в новых реалиях

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