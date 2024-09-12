Моор: для понимания ситуации на рынке труда нужна научная база

Cуществующие сегодня ограничения на рынке труда не являются фатальными для экономики Тюменской области – это лишь фактор, который нужно учитывать, приводит мнение главы региона Александра Моора с Губернаторских чтений его пресс-служба.

Основным докладчиком стал член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Его лекция "Российский рынок труда: дисбалансы и перспективы" вызвала серьезный интерес у всех участников Губернаторских чтений – представителей органов власти и депутатского корпуса, предпринимателей, тюменских ученых и студентов.

Определяющее значение для рынка труда имеют демографическая ситуация в стране и регионе, развитие профессионального образования и профориентация молодежи, отметил Александр Широв. В Тюменской области, по мнению эксперта, ситуация стабильная – на протяжении последних четырех лет численность занятых растет, количество безработных снижается. При этом наблюдается существенный рост реальной заработной платы. Рынок труда сегодня – не для работодателя, а для работника, уверен докладчик.

Александр Моор:

Чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на рынке труда, нам необходимы не только запросы работодателей – сколько специалистов и в какие сроки им потребуется. Нужна еще и современная научная база. Поэтому мы обязательно продолжим сотрудничество с Александром Шировым как с исследователем и экспертом.

При обсуждении доклада была затронута тема трудоустройства участников военной операции после ее успешного завершения. Об этом нужно позаботиться уже сейчас, уверен глава региона.

"Мы должны готовиться к тому, что, надеюсь, максимально скоро все наши ребята придут домой с победой. Безусловно, кто-то вернется к своей профессиональной деятельности. А кто-то будет искать другие возможности. Наша система среднего и высшего профессионального образования должна готовиться к приему понятного количества таких людей. Это наша святая задача", – заявил Александр Моор.

После завершения СВО в промышленности останется долгосрочный спрос на квалифицированные трудовые ресурсы, уверен губернатор. "Санкции с нас не снимут. Надеяться на то, что импорт вернется, не стоит", – отметил он.

Сегодняшние Губернаторские чтения стали пятидесятыми по счету. Александр Моор поздравил с юбилеем этого важного для региона просветительского проекта бессменного модератора чтений, доктора политических наук, профессора Высшей школы экономики Святослава Игоревича Каспэ, а также всех участников и партнеров.