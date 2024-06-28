Барьеры и перспективы развития российской экономики обсудят в Тюмени на Губернаторских чтениях

Барьеры и перспективы развития российской экономики обсудят на Губернаторских чтениях сегодня, 28 июня, с докладом выступит кандидат экономических наук, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
Модератор чтений – доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор ВШЭ Святослав Каспэ. Начало в 14:00. Трансляция — на портале органов госвласти Тюменской области.
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