Барьеры и перспективы развития российской экономики обсудят в Тюмени на Губернаторских чтениях

Барьеры и перспективы развития российской экономики обсудят на Губернаторских чтениях сегодня, 28 июня, с докладом выступит кандидат экономических наук, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Модератор чтений – доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор ВШЭ Святослав Каспэ. Начало в 14:00. Трансляция — на портале органов госвласти Тюменской области.