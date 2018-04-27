Детская футбольная лига Тюмени завершает сезон

Финальные игры детской футбольной лиги "Юная Сибирь" среди спортсменов 2010 и 2011 годов рождения пройдут в Тюмени 28 и 29 апреля.

В субботу в 16:00 соревнования стартуют в спортзале школы № 92 корпус 1 (Николая Зелинского, 22), а в воскресенье в 12:00 – в школе № 38 корпус 2 (ул. Кемеровская, 1Б). По окончании игр будут подведены итоги соревнований, определены победители и призеры.

В прошлую субботу состоялись финалы среди детей 2012 – 2013 годов рождения.

Участниками лиги стали не только команды футбольных и спортивных клубов, но и детских садов и школ Тюмени. Возраст участников – от 5 до 8 лет.

За звание лучшей футбольной команды города на протяжении трёх месяцев, с февраля по апрель, боролись 40 детских коллективов.