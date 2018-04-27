Акция "Письмо ветерану" стартовала в Тюменской области

В Тюменской области проходит патриотическая акция "Письмо ветерану", приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Стать участником акции могут все желающие. Поздравление ветерану можно отправить открыткой или письмом. Для доставки потребуется почтовая марка, также надо будет указать точный индекс, адрес, имя получателя. На все почтовые отправления, участвующие в акции, обязательно ставить пометку: "Письмо ветерану".

Поздравления с предстоящим праздником Великой Победы могут быть как безадресными, так и адресованы конкретному человеку. Ветеранам их доставят вместе с поздравительными письмами президента Российской Федерации

Акция проходит до 7 мая включительно. Если ветеран проживает в другом регионе, то поздравление лучше отправить заблаговременно.

"Для людей старшего поколения письмо – это память о боевой юности. Полевая почта порой была единственной ниточкой, которая связывала солдат с родными и близкими. Письма из дома многие солдаты хранили у сердца и с ними шли в атаку. Поздравление с праздником - это возможность выразить благодарность за Великую Победу, мир, жизнь и свободу. Такой знак внимания обязательно станет для пожилого человека приятным и трогательным сюрпризом", – отметил директор филиала Почты России в Тюменской области Андрей Ершов.