В Тюмени определили лучшие бригады скорой помощи

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

Конкурс профмастерства среди врачебных и фельдшерских выездных бригад прошел накануне в Тюмени. Соревнования были приурочены к профессиональному празднику – Дню работника скорой медицинской помощи. Одному условному пострадавшему конкурсантам предстояло завести сердце, у второго — остановить опасное кровотечение при открытом переломе бедра.

Среди врачебных бригад первое место заняла команда подстанции №1. В постоянном составе бригада из врача Евгения Мохирева, фельдшера Елены Плохиновой и водителя Русланбека Ражапбаева работает шесть лет, стаж на скорой каждого из них и того больше.

"На конкурсе все как в жизни: спешим к пациенту, в руках держим чемодан и медицинскую укладку, аппаратура висит на плечах, потом все подключаем и начинаем оказывать помощь. Отличие лишь в том, что на реальном вызове мы действуем практически молча – знаем, что делать, полностью доверяем друг другу, здесь же для жюри приходилось озвучивать каждый свой шаг. Конкурс – это хорошая возможность оценить уровень своей подготовки, а еще – это прекрасный повод встретиться с коллегами со своей и других подстанций, пообщаться, поделиться интересными случаями из практики. На смене, к сожалению, редко видимся, все время на вызовах", – рассказывает фельдшер Елена Плохинова.

Среди фельдшерских бригад первой на конкурсе стала бригада подстанции №3 в составе фельдшеров Сергея Федянкина и Александры Соколовой и водителя Сергея Попова.

"Кроме волнения, никаких других проблем у нас не было, – отмечает первый фельдшер на бригаде Сергей Федянкин. – Реанимация прошла чисто – у манекена ни одного сломанного ребра, это зафиксировала электронная система. Показатели частоты и объёма вдохов, частоты и глубины компрессий грудной клетки были в рекомендованных пределах на протяжении всей реанимации".

По информации пресс-службы ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"