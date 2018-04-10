Тюмень за день: 10 апреля

Фото Александра Пересторонина

Тюменцам расскажут, как приступить к раздельному сбору отходов

15 апреля в Тюменской областной научной библиотеке состоится открытый экоурок "Раздельный сбор отходов — это просто!".

Чемпионы мира по скалалазанию провели для тюменских семей мастер-классы

Встреча с именитыми тюменскими спортсменами прошла в Легкоатлетическом манеже 7 апреля. Она была направлена на популяризацию здорового образа жизни, спорта, а также использовалась для привлечения внимания к чемпионату и Кубку России по скалолазанию, он стартует в Тюмени завтра, 11 апреля.

Незрячие тюменцы напишут Тотальный диктант

Впервые в Тюмени слепые и слабовидящие люди примут участие в Тотальном диктанте. Как и в других точках, мероприятие в филиале ГАУК ТОНБ "Специальная библиотека для слепых" пройдет 14 апреля.

Еще один торговый центр в Тюмени признали небезопасным

В Тюмени в ходе внеплановых проверок сотрудники МЧС и прокуратуры обнаружили нарушения требований пожарной безопасности в ТЦ "Дарина", расположенном на улице Дмитрия Менделеева.

В Тюмени пройдет памятное мероприятие ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей

В Доме культуры "Торфяник" состоится митинг-концерт, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Начало концерта 11 апреля в 12:00.