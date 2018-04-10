Тюменцам расскажут, как приступить к раздельному сбору отходов

15 апреля в Тюменской областной научной библиотеке состоится открытый экоурок "Раздельный сбор отходов — это просто!".

Ежемесячные открытые экоуроки проводят волонтеры добровольческого объединения "Круговорот", которые занимаются развитием системы раздельного сбора отходов в Тюмени.

Тюменцам расскажут, как организовать раздельный сбор отходов даже в самом маленьком доме, куда можно сдать вторсырье на переработку, а отслужившие вещи – на благотворительность, как читать маркировку на упаковках товаров и как жить экологично и уменьшить количество мусора в доме.

Спикер мероприятия — волонтер добровольческого объединения "Круговорот", руководитель проекта "Eco study" Ксения Маскалева.

Экоурок пройдет в рамках городской акции "Круговорот жизни", благодаря которой горожане и организации могут обменять макулатуру и стекло на саженцы деревьев.

Начало в 15:00, конференц-зал Тюменской областной научной библиотеки (ул. Орджоникидзе, 59, первый этаж).