В Тюмени пройдет памятное мероприятие ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей

В Доме культуры "Торфяник" состоится митинг-концерт, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Начало концерта 11 апреля в 12:00.

Во всем мире 11 апреля отмечается памятная дата – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Во многих странах проходят различные памятные мероприятия, встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма. Ведь только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой истории.

Организатором мероприятия выступает Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Тюмени совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень"

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.