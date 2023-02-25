Две парты героев появилось в школах региона

В колесниковской и новозаимской школах в честь тюменцев участников СВО и погибших при исполнении воинского долга, открыли парты героев, местных жителей Сергея Данилова и Александра Васильева.

Сергей Данилов родился и вырос в Колесниково, спустя время переехал в Тюмень, а в прошлом году ушел добровольцем в зону СВО.

Александр Васильев – уроженец села Новая Заимка был заводилой и активистом на всех школьных мероприятиях. А осенью 2022 года был мобилизован в зону спецоперации.

- Оба жителя Тюменской области погибли, отдавая долг родине. Они остались верными воинской присяге, с честью и мужеством выполнили свой гражданский долг. Мы должны помнить героев, защищавших Родину во все времена, – сообщили изданию "Тюменская область сегодня" в пресс-службе Заводоуковского городского округа.