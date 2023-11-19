Как улучшить память, рассказала врач

– Проблем с запоминанием очень много, например: истощение организма из-за хронического стресса, недосыпания или депрессии, недостаток витаминов B, нарушения мозгового кровообращения, сахарного диабета, дисфункции щитовидной железы, сердечно-легочной и почечной недостаточности. Негативное влияние на память оказывают алкогольная или наркотическая зависимости, общий наркоз, черепно-мозговые травмы, психиатрические диагнозы, энцефалиты и менингиты, доброкачественные и злокачественные опухоли, деменция. Для улучшения работы мозга есть хорошие препараты, но не занимайтесь самолечением, обращайтесь за профессиональной помощью, – отметила врач-терапевт Надежда Симонова.

Нарушение памяти – основной признак неудовлетворительного мозгового кровообращения. Первыми такие проявления замечают трудоспособные люди. Игнорировать симптом нельзя, надо тренировать мозг, сообщает АиФ-Тюмень.

Выстраивайте образные ассоциации. Задействуйте разные виды памяти: зрительную, слуховую, двигательную. Старайтесь делать что-то привычное по-новому. Мозг нужно выводить из зоны комфорта, чтобы сделать его более гибким. Находите хобби, учите иностранные языки, считайте в уме, играйте в слова, путешествуйте — не позволяйте мозгу уходить в "режим сна". Читайте и пересказываете, пополняйте лексикон, развивайте мелкую моторику. Больше пользы от таких тренировок во второй половине жизни. Старайтесь соблюдать режим сна и отдыха, не перегружайтесь – мозг отказывается хорошо работать в состоянии стресса и давления от огромных потоков информации, – рекомендовала специалист.