Еще один торговый центр в Тюмени признали небезопасным

В Тюмени в ходе внеплановых проверок сотрудники МЧС и прокуратуры обнаружили нарушения требований пожарной безопасности в ТЦ "Дарина", расположенном на улице Дмитрия Менделеева.

На втором и третьем этажах торгового центра, площадь которого составляет более 7200 квадратных метров, оказалась неисправна автоматическая пожарная сигнализация — при проверке работоспособности она не выполнила свои функции. В паркинге при срабатывании систем автоматической противопожарной защиты клапан дымоудаления открылся с задержкой в три минуты, что недопустимо. Был выявлен и ряд других нарушений, в частности не были предоставлены документы проверки состояния огнезащитной обработки несущих металлических конструкций.

В отношении собственника ТЦ "Дарина" — АО "АИЖК по Тюменской области" возбуждено административное дело по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Как сообщили в областной прокуратуре, в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений закона.

Напомним, ранее в ходе проверок нарушения требований пожарной безопасности были обнаружены в ТРЦ "Колумб" в Тюмени и в ТРЦ "Жемчужина Сибири" в Тобольске.