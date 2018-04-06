Владельца крупного ТРЦ в Тобольске оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности

Внеплановую проверку в торгово-развлекательном центре "Жемчужина Сибири" в Тобольске провели сотрудники МЧС и прокуратуры. Нарушения требований пожарной безопасности были выявлены на каждом из девяти этажей центра и на подземной парковке.

В здании, собственником которого является АО "Югор", есть объекты торговли, общественного питания, детские игровые площадки, кинотеатры и офисы.

"Так, на первом этаже здания, где расположены крупные магазины, допускается размещение посторонних предметов на путях эвакуации и у пожарных кранов. Двери одного из эвакуационных выходов имеют ширину менее 1,2 метров. Не предусмотрено блокирование эскалаторов с системой автоматической пожарной сигнализации на остановку в случае возникновения пожара. На первом этаже допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без соответствующего проекта.

На втором этаже, где находятся предприятия быстрого питания, магазины, кинотеатры, тоже допускается размещение посторонних предметов на путях эвакуации, не предусмотрена блокировка эскалаторов. В системе автоматического пожаротушения в здании не выполнено проектное решение в части оросительной водяной завесы, отсекающих помещения второго и третьего этажей. В каждом из четырех кинозалов в отсутствие проектной документации увеличено число посадочных мест.

На третьем этаже в детской игровой зоне проведены конструктивные изменения помещений в отсутствие проектной документации. Были выявлены и другие нарушения", — сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.

По итогам проверки в отношении АО "Югор" и его главного инженера были возбуждены административные дела за нарушения требований безопасности, владелец был оштрафован на 150 тысяч рублей, а главный инженер — на 10 тысяч рублей. Владелец ТРЦ и инженер признали свою вину. В адрес гендиректора АО "Югор" внесено представление об устранении нарушений закона, уже начата работа по их устранению, сообщили в прокуратуре.