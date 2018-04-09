В ТРЦ "Колумб" нашли нарушения требований пожарной безопасности

Внеплановую проверку в торгово-развлекательном центре "Колумб" в Тюмени провели сотрудники МЧС и прокуратуры. В здании площадью более 41 тыс. квадратных метров нашли ряд нарушений по части соблюдения требований пожарной безопасности.

На момент проверки в неисправном состоянии была система автоматического пожаротушения, система автоматической противодымной защиты и система автоматической пожарной сигнализации.

"Звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивали необходимый уровень звука. Включение систем оповещения и дымоудаления предусмотрено только в ручном режиме.

У управляющей организации — ООО Агентство "Коммерческая недвижимость" — отсутствуют акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты. В ряде помещений арендаторов отсутствует система автоматической пожарной сигнализации. Планы эвакуации, размещенные на этажах здания, не откорректированы согласно существующему расположению помещений и эвакуационных выходов. Выявлены и другие нарушения", — говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.

По результатам проверки прокуратура в отношении ООО Агентство "Коммерческая недвижимость", отвечающей за содержание и обслуживанию помещений торгового центра, прокуратура возбудила административное дело по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений.

Внеплановые проверки пожарной безопасности инициировала Генеральная прокуратура РФ после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека.