Незрячие тюменцы напишут Тотальный диктант

Впервые в Тюмени слепые и слабовидящие люди примут участие в Тотальном диктанте. Как и в других точках, мероприятие в филиале ГАУК ТОНБ "Специальная библиотека для слепых" пройдет 14 апреля.

Инвалиды по зрению смогут писать текст в удобной для них форме: шрифтом Брайля, на компьютере в редакторе "Блокнот" или плоскопечатным шрифтом любым пишущим прибором: ручкой, карандашом или фломастером.

"Сейчас проходят подготовительные занятия по русскому языку. "Уроки для взрослых" проводят студенты Тюменского государственного университета. В конце каждой лекции незрячие люди пишут пробный диктант", — рассказали в Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых.