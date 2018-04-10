Незрячие тюменцы напишут Тотальный диктант

Впервые в Тюмени слепые и слабовидящие люди примут участие в Тотальном диктанте. Как и в других точках, мероприятие в филиале ГАУК ТОНБ "Специальная библиотека для слепых" пройдет 14 апреля.
Инвалиды по зрению смогут писать текст в удобной для них форме: шрифтом Брайля, на компьютере в редакторе "Блокнот" или плоскопечатным шрифтом любым пишущим прибором: ручкой, карандашом или фломастером.
"Сейчас проходят подготовительные занятия по русскому языку. "Уроки для взрослых" проводят студенты Тюменского государственного университета. В конце каждой лекции незрячие люди пишут пробный диктант", — рассказали в Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых.
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