Чемпионы мира по скалалазанию провели для тюменских семей мастер-классы

Встреча с именитыми тюменскими спортсменами прошла в Легкоатлетическом манеже 7 апреля. Она была направлена на популяризацию здорового образа жизни, спорта, а также использовалась для привлечения внимания к чемпионату и Кубку России по скалолазанию, он стартует в Тюмени завтра, 11 апреля.

На мероприятие многие пришли семьями. Гостей приветствовал председатель Тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов.

Он рассказал об уникальности тюменского скалодрома, об особенностях трасс, о дисциплинах, в которых будут соревноваться в ближайшие дни три сотни сильнейших спортсменов.

Во встрече приняли участие тюменские обладатель действующего рекорда мира в лазании на скорость Юлия Каплина, четырехкратная победительница Первенства мира Дарья Кан, трехкратный обладатель Куба мира по скалолазанию в лазании на скорость Станислав Кокорин, бронзовый призер чемпионата мира Александр Шиков и действующий обладатель Кубка мира в лазании на скорость Владислав Деулин из Екатеринбурга.

Дети, родители не упустили возможность лично задать вопросы чемпионам. С какого возраста заниматься, чтобы достичь успехов, как настраиваться на победу, на чем сосредоточиться во время прохождения трассы, какую экипировку лучше использовать, лазали ли спортсмены по крышам в детстве, как проходят тренировки и так далее. Общение было интересно и гостям, и спортсменам.

Как отметил председатель Тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов, мастер-классы бывали и раньше, но нынешний формат, когда дети могут пообщаться с именитыми спортсменами лично, получить от них советы, а также посмотреть показательные подъемы по эталонной трассе на скорость, проводится впервые.

Соревнования спортсменов можно увидеть на чемпионате и Кубке России по скалолазанию. Председатель спортивной федерации пригласил все присутствующих прийти и увидеть, как спортсмены будут преодолевать не только скоростную, но и другие трассы.

"В субботу, 14 апреля в 14:00 у нас состоится официальное открытие соревнований и финальный раунд в дисциплине "Скорость". Мы думаем, что для зрителей это станет наиболее интересным и зрелищным. С 18:00 начнутся выступления спортсмены выполнят все три дисциплины: "Скорость", "Трудность" и боулдеринг. Победитель определится по суме результатов", - сообщил Лобзов. - Приходите поболеть. Спортсменам будет приятна ваша поддержка!"