В "Битве на Туре" замена: вместо биг-эйра тюменцы увидят не менее зрелищный джиббинг

Четвертый ежегодный фестиваль "Битва на Туре" пройдет на набережной 22 февраля, но с небольшой поправкой: этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр организаторы перенесли на Воронинские горки, а на набережной можно будет увидеть не менее зрелищный сноуборд-фристайл — джиббинг. Соревнования по ледолазанию, трековым гонкам, дрифту, ездовому спорту и лыжным гонкам пройдут по плану.

Изменения в программе внесены ради безопасности спортсменов. Для проведения соревнований по сноуборду в дисциплине биг-эйр на набережной ежегодно монтируют конструкцию, разгон которой начинается на верхнем ярусе набережной, а приземление спортсменов происходит на лед реки. В 2020 году прочность и изменение уровня льда вызвали деформацию конструкции на ранней стадии монтажа, поэтому для исключения рисков организаторы решили не продолжать монтаж конструкции массой 200 тонн.

"Битву на Туре" мы проводим с 2017 года, и я по праву могу назвать этот фестиваль самым сложным из всех, которые мы когда-либо организовывали. Ежегодно проект преподносит нам новые сюрпризы и сложности, которые мы всегда решали и успешно проводили фестиваль три года подряд. В этом году аномально теплая зима преподнесла нам новое испытание в виде подвижного и живого льда. Несмотря на все проведенные замеры и аналитику, лед продолжает деформироваться на протяжении двух недель монтажа конструкции. Поэтому мы приняли решение разбирать 200-тонную конструкцию для биг-эйра и переносить соревнования на Воронинские горки, а на набережной провести не менее популярную сноуборд дисциплину - джиббинг", — прокомментировал глава Союза экстремальных видов спорта, Extreme Team Иван Шмонин.

Остальная программа остается без изменений. Теплая погода не помешает провести на реке Туре соревнования по автоспорту — толщина льда позволяет провести межрегиональные соревнования в дисциплинах “дрифт” и “трек-400”. На неделе завершится монтаж ледодрома: в соревнованиях по ледолазанию примут участие топовые спортсмены страны. Лыжные спринты и соревнования в гонках на собачьих упряжках также состоятся на набережной.

Кроме того, теперь можно стать не только зрителем, но и участником фестиваля: залезть на ледодром, прокатиться на дрифт-такси, собачьих упряжках, принять участие в лыжных спринтах и другие форматы для зрителей можно выбрать на платформе краудфандинга.

Вход свободный. На фестивале соблюдены меры безопасности — все мероприятия будут проходить под пристальным вниманием профессиональных специалистов и городских служб безопасности.

За программой "Битвы на Туре" можно следить в группе фестиваля "ВКонтакте", там же будет проходить прямая трансляция мероприятия и розыгрыш сноуборда.