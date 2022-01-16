В Тобольске обустроят новую трассу для сноубординга

Проект "Развитие сноубординга в Тобольске" выиграл 1 млн 316 тыс. рублей в конкурсе СИБУРа "Формула хороших дел". Инициатором идеи выступила детско-юношеская спортивная школа №2. Ожидается, что проект охватит более 120 спортсменов.

"Мы планируем строительство на стадионе "Тобол" в черте города качественной трассы для фристайла на сноуборде, ее помогут возвести наши тюменские коллеги из Dropnesh. Для ее обслуживания и обустройства в будущем обучим команду специалистов, также деньги будут направлены на обучение инструктора по фристайлу. Открытию трассы посвятим спортивный праздник. Эти планы рассчитываем реализовать в феврале", - рассказала руководитель проекта, представительница АНО СК "Йети" имени А.К.Козлова Светлана Чипизубова.

Также на средства гранта тобольские ребята - сноубордисты смогут выехать во всероссийское первенство и чемпионат России в Удмуртской области в феврале, на всероссийские соревнованиях в Новосибирске памяти Полины Петроченко и другие старты в регионах страны.

"В Тобольске сноубординг становится все популярнее у детей и взрослых горожан. Желающих обучаться много, приходят целыми семьями. Грант позволит активнее развивать этот вид спорта. Мы впервые вышли на конкурс "Формула хороших дел" и очень рады победе", - отметила Светлана Чипизубова.

Проект "Развитие сноубординга в Тобольске" стал одной из 121 идей, которые будут реализованы на гранты СИБУРа в 15 российских городах. Итоги были подведены в декабре 2021 года, организаторы поддержали 20 конкурсантов из Тобольска, сообщает Тюменская линия.