Сильнейшие российские сноубордисты выступили в тюменском этапе Кубка России в дисциплине Биг-Эйр

24 февраля на Тюменской набережной прошла "Битва на Туре" – соревнования по сноуборду в одной из самых зрелищных дисциплин экстрим-спорта – Биг-Эйр. В 2018 году соревнованиям присвоен статус этапа Кубка России. Участниками соревнований стали сильнейшие сноубордисты страны, члены Сборной России и участники Олимпийских игр.

Специально для "Битвы на Туре" на набережной города была сконструирована трасса, имитирующая горнолыжный склон. Для монтажа и установки конструкции в Тюмень из Екатеринбурга привезли 20 тонн металла, а для оснежения трассы на набережную завезли 700 куб. метров снега. При подготовке трассы были выполнены технические требования для проведения рейтинговых соревнований – трамплин соответствует стандартам и уровню катания российских и мировых спортсменов: перепад высот составил 30 метров, длина разгонной части – более 40 метров, длина пролета – 14 метров.

В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена из Москвы, Новосибирска, Уфы, Екатеринбурга, Томска, Самары, Сочи и Тюмени: сильнейшие сноубордисты страны, члены Сборной России и участники Олимпийских игр Сочи 2014. Также на этап Кубка России в Тюмени прилетели Антон Мамаев и Никита Автанеев – участники Олимпийских игр в Пхёнчхане. Тюмень представляли Антон Неулыбин и Алексей Козлов, они же принимали активное участие в подготовке трассы и организации соревнований.

Призовой фонд соревнований по сноуборду составил 100 000 рублей, которые между собой разделили:

Первое место занял Антон Мамаев (Екатеринбург) с 183,67 балла. Антон является лидером сборной России в Биг-Эйре, в Тюмени он побеждает второй год подряд. На втором месте с 178,67 балла москвич Никита Автанеев, на третьем – Константин Еркаев (164 балла).

Александр Смелов из Екатеринбурга (136,33 балла) и Михаил Квицинский из Новосибирска (125 баллов) заняли четвертое и пятое места соответственно.

В финале также выступила Анастасия Логинова из Екатеринбурга. Судьи отметили ее уровень выступления – помимо медали, девушка получила в подарок сноуборд.

В состав судейской коллегии вошел Алексей Потапов - судья всероссийской и международной категории по виду спорта "сноуборд", руководитель соревнований по сноуборду на Олимпиаде в Сочи-2014.

"Для того, чтобы проводить соревнования в городе, нужны специальные условия – организаторы, я считаю, справились с этой задачей. Трамплин был хорошим, приземление безопасным, все сделано отлично. Все участники остались довольны своими результатами, и в следующем году, я уверен, что спортсменов будет минимум в 1,5 раза больше" – поделился Алексей Потапов.

Происходящее на Тюменской набережной можно было увидеть в режиме реального времени из любой точки России и мира – телеканал "Тюменское время" вел с набережной прямую трансляцию. По словам участников и судей соревнований, "Битва на Туре" претендует на этап Кубка Европы по уровню организации мероприятия.

Несмотря на морозную погоду, зрителей вечером 24 февраля на набережной и Мосту влюбленных было очень много. И не напрасно: ребята порадовали зрителей сложными, разноплановыми и зрелищными трюками и отличным настроением.

Организаторами соревнований выступили Союз экстремальных видов спорта, областная Федерация сноуборда России" при поддержке Правительства Тюменской области, департамента по спорту и молодежной политике пдминистрации Тюмени. "Омский Бекон" - генеральный партнер соревнований Биг-Эйр "Битва на Туре", официальный партнер - энергетическая компания "Фортум", партнер фестиваля энергетический напиток "E-On"

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Фото Артема Сонсина и Николая Южанина