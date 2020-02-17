Тюменцам предложат полазать по замерзшему водопаду

Трассу для ледолазания обустраивают на набережной Туры возле Моста влюбленных. Вечером 22 февраля в рамках фестиваля "Битва на Туре" здесь пройдут соревнования, а перед этим представить себя альпинистом и попробовать подняться на высоту по отвесной стене за небольшую плату сможет любой желающий.

Об этом журналистам рассказал председатель Тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов.

"Это новая площадка фестиваля. Мы делим ее работу на две части. Днем 22 февраля жители и гости города могут по купленным сертификатам под присмотром наших иструкторов полазать по стене. Снаряжение все выдадим. Вечером, после 18 часов, на трассу выйдут професионалы, - рассказал Станислав Лобзов. В соревнованиях по ледолазанию будут участвовать сильнейшие спортсмены мира. Тюмень представит Николай Кузовлев. Он действующий двукратный чемпион мира по этому виду спорта, четырехкратный обладатель кубка мира. Также приедут члены сборной команды России из соседних городов. Постараемся провести соревнования в формате шоу, чтобы зрителям было интересно".

По словам Лобзова, трасса представляет собой мини-эскиз международной трассы. Она будет состоять из 10-метровой ледовой стены, имитирующей замерзший водопад, и повешенных под отрицательным углом геометрических фигур. Любители смогут полазать только по льду. Профессионалам придется преодолеть весь маршрут. Время его прохождения займет примерно 5-6 минут. Лучшие получат денежные призы.

"Мы проводим в Тюмени чемпионаты России, но такое мероприятие делаем впервые. Надеюсь, что в будущем это направление в Тюмени будет развиваться, - отметил Станислав. - Новая площадка - это расширение аудитории и информационного поля. Если все хорошо сделаем, то анонсируем во всероссийской федерации и на будущий год проведем как минимум чемпионат России или даже, если нас рукводство области поддержит, официальные международные совревноания. Этап кубка мира, например. Вот такие планы".

Организатор фестиваля "Битва на Туре" Иван Шмонин рассказал, что ради созания трассы на краудфандинговой площадке Планета.ру запущен сбор средств. Горожане могут поддержать проект простым пожертвованием или же купив один из понравившихся лотов. Так, попытка взобраться вверх по ледовой стене стоит 300 рублей. "Мировые звезды ледолазания лазают по водопадам в горах, а ты сможешь пролезть по ним в центре города. Мы думаем, они тебе позавидуют. Наденем на тебя "кошки", дадим ледорубы и под чутким руководством инструктора отправим лезть по ледодрому, ну и, конечно, красиво тебя сфотографируем в деле! Запилишь в инсту - получишь много лайков", - обещают организаторы.

Фестиваль "Битва на Туре" пройдет 22 февраля. В 13 часов начнутся квалификационные соревнования по шести видам спорта. Интерактивные площадки для горожан откроются в это же время. Финалы и яркое шоу стартует официальным открытием в 18 часов. Вход на фестиваль будет свободным.

Татьяна Тихонова