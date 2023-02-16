Тюмень примет более 60 ледолазов со всей страны на чемпионате России

С 17 по 19 февраля на базе Центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Перекопская, 34) состоятся чемпионат России по альпинизму и V этап Кубка России по альпинизму.

Оба старта включают в себя дисциплины "ледолазание – скорость" и "ледолазание – трудность". На участие в соревнованиях подали заявки 63 спортсмена из Тюменской, Томской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Новосибирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Приморского края.

Квалификационные лазания начнутся 17 февраля в 10:00.

На следующий день спортсмены приступят к испытаниям в 9:00. На 14:00 запланирована церемония открытия чемпионата России и этапа Кубка России по альпинизму.

19 февраля ледолазы выйдут на старт в 9:00. Церемония награждения состоится в 13:00.

Тюменскую область представят Александр Рябков, Иван Моисеев, Александр Мочалов и заслуженный мастер спорта Николай Кузовлев.

"Тюмень не в первый раз принимает подобные старты. В этом году мы увеличили нагрузку. Теперь каждый спортсмен преодолеет по 4 трассы на "трудность". Стоит отметить, что нынче трассы ставили и апробировали квалифицированные специалисты из Москвы и Тюмени, которые имеют международную сертификацию. Благодаря этому улучшилось их качество, а состязания стали более зрелищными", – поделился президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.