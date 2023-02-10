Российские ледолазы соревнуются на тюменской трассе

Первенство России по альпинизму (ледолазание – трудность) и Всероссийские юношеские соревнования по альпинизму (ледолазание – скорость) с 10 по 12 февраля проходят на базе Центра туризма и краеведения "Пионера" в Тюмени.

В соревнованиях участвуют 76 спортсменов из 6 регионов страны. Первыми соревнуются юные ледолазы. Ежедневно спортсмены будут принимать участие в стартах на трудность и скорость в соответствии со своей возрастной категорией.

10 февраля в 16:30 стартуют квалификационные соревнования на скорость.

11 февраля в 8:00 начало квалификационных лазаний на трудность. Через час после их окончания состоятся финальные лазания на скорость. В 16:30 участники соберутся на официальной церемонии открытия соревнований.

12 февраля в 9:00 зрители и болельщики смогут увидеть финальные лазания на трудность. Награждение победителей Всероссийских юношеских соревнований и первенства России по альпинизму запланировано на 16:00.

Стать свидетелем преодоления вертикальных трасс смогут все желающие. Зрители смогут наблюдать за происходящим из-за специальных ограждений на территории центра.

С 14 по 16 февраля в Центре туризма и краеведения "Пионера" пройдут международные соревнования по альпинизму.