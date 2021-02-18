В Тюмени пройдет первенство мира по ледолазанию

Фото - ТРМОО «Тюменская региональная федерация альпинизма»

В 2021 Тюмень удостоилась чести провести первенство мира по альпинизму (ледолазанию). Соревнования состоятся 25-28 февраля на территории Центра туризма и краеведения Двореца творчества и спорта "Пионер" (Перекопская, 34). Это самые крупные старты по альпинизму, проводимые в нашем городе, отмечает президент тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

За право быть лучшими поборются более полсотни спортсменов из 12 стран в нескольких возрастных группах: юниоры и юниорки (19-21 год), юноши и девушки (16-18 лет) и юноши и девушки (13-15 лет).

Соревнования пройдут в дисциплинах "Скорость" и "Трудность" в режиме боулдеринга.

Тимур Гайнуллин:

Боулдеринг подразумевает серию трудных трасс. У участников неограниченное количество попыток, но ограниченное количество времени – 4 минуты. Пока Тюменская область – единственный регион, который проводит соревнования в данном формате. Соревнования в "скорости" состоятся на ледодроме – конструкции высотой 17 метров, покрытой льдом. На данный момент рекорд прохождения трассы 7,5 секунд.

Тюмень – это второй город в России после Кирова, который готов провести соревнования такого уровня, благодаря поддержке правительства Тюменской области. Также регион обладает сильным судейским корпусом, необходимым количеством и уровнем спортивных объектов для проведения всероссийских и международных соревнований.

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Программа соревнований опубликована на официальной странице ТРМОО "Тюменская региональная федерация альпинизма".