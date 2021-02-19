В Тюмени пройдет первенство мира по альпинизму

На территории центра туризма и краеведения дворца "Пионер" 25–28 февраля состоится первенство мира по альпинизму. В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из 12 стран в нескольких возрастных группах: юниоры и юниорки (19–21 год), юноши и девушки (13–15 и 16–18 лет).

Состязания пройдут в двух дисциплинах "скорость" и "трудность". Особенность данных стартов в том, что они пройдут в режиме "боулдеринга". "Боулдеринг" подразумевает серию трудных трасс. У участников неограниченное количество попыток, но ограниченное количество времени – 4 минуты.

На сегодняшний день Тюменская область – единственный регион, который проводит соревнования в этом формате. Соревнования в "скорости" состоятся на ледодроме – конструкции высотой 17 метров, покрытой льдом.