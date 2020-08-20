Аванпост набирает 250 детей для обучения ратному делу, альпинизму и туризму

12:02 20 августа 2020
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В региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" стартовала приемная кампания по набору обучающихся на 2020-2021 учебный год.

"Мы планируем набрать более 250 обучающихся как по традиционным, так и по краткосрочным образовательным программам. Настраиваемся на то, что образовательный процесс будет реализован в очной форме. Однако во всех программах есть компонент дистанционного обучения. Это значит, что в случае очередного введения ограничительных мер мы без проблем продолжим образовательный процесс в дистанционном формате", - сообщил заместитель директора Аванпоста Игорь Ревякин.

В этом году юношам и девушкам предлагается пройти обучение по образовательным программам:

— "Ратное дело" (2 года обучения, возраст обучающихся: 14 — 17 лет);

— "Щитовик" (1 год обучения, возраст обучающихся: 16 — 20 лет, группа набирается из числа выпускников центра "Аванпост", прошедших добровольную подготовку к военной службе);

— "Прикладное функциональное многоборье" (1 год обучения, возраст обучающихся: 14 — 20 лет);

— "Юная армия" (1 год обучения, возраст обучающихся: 11 — 13 лет);

— "Спортивное многоборье" (1 год обучения, возраст обучающихся: 10 — 17 лет);

— "Основы пулевой стрельбы" (1 год обучения, возраст обучающихся: 10 — 17 лет);

— "Пожарно-спасательный спорт" (2 года обучения, возраст обучающихся: 13 — 21 год);

— "Основы альпинизма" (1 год обучения, возраст обучающихся: 16 — 20 лет);

— "Спортивный туризм" (1 год обучения, возраст обучающихся: 12 — 14 лет).

Подробнее о центре "Аванпост", условиях зачисления можно узнать на сайте "Аванпоста". Документы принимаются до 26 сентября. Телефон для справок: 94-61-63.

Теги: альпинизм , кадеты , образовательный курс , патриотизм , туризм
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