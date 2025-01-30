Банк России проводит для школьников и студентов онлайн-уроки по финансовой грамотности

30 января стартует весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России. Участники научатся планировать личный и семейный бюджет, сохранять и преумножать сбережения, распознавать подозрительные звонки и сообщения, узнают основы составления бизнес-плана и главные принципы кредитования.

Всего в расписании 29 уроков по финграмотности и профориентации. Ребята смогут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-информатика и педагога. Особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом рынке. В программе появятся два новых урока, на которых слушателей научат защищать свои аккаунты от взлома, расскажут, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы и почему это опасно.

Лекторами на уроках выступят представители Банка России, преподаватели вузов и эксперты рынка. В прямом эфире они поделятся финансовыми лайфхаками и ответят на вопросы.

Заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова:

В последнее время мошенники все чаще вовлекают молодых людей в преступные схемы по выводу и обналичиванию денег через банковские карты и счета. Подростки, как правило, не осознают последствий своих действий, не понимают, что могут понести уголовную ответственность, став соучастниками преступления. На онлайн-уроках ребятам расскажут, какие уловки используют аферисты, чтобы втянуть их в дропперство, и как защитить себя.

Подключиться к онлайн-урокам можно вместе с классом или индивидуально. Весенняя сессия продлится до 18 апреля. С расписанием и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.

Школы тюменского региона участвуют в таких вебинарах с 2018 года. В 2024 году в Тюменской области, Югре и на Ямале в мероприятиях приняли участие 178 школ и 30 профессиональных учебных заведений, занятия собрали более 43 тысяч просмотров.