Тюменцы могут поучаствовать в строительстве трассы для ледолазания на набережной

22 февраля Всероссийский фестиваль "Битва на Туре" пройдет в Тюмени в четвертый раз. Одной из новых площадок мероприятия станут соревнования по ледолазанию, потенциал которой отметили и в Тюменской областной федерации скалолазания. Есть основания полагать, что через пару лет Тюмень сможет принять соревнования международного уровня.

Глава Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин считает, что масштабные федеральные проекты могут проходить не только в Москве, но и в регионах, где социальный и экономический эффект от них выше.

Организаторы всероссийского фестиваля "Битва на Туре" запустили краудфандинговый проект "Битва на Туре: строим трассу для ледолазания" и предложили тюменцам поддержать городское событие. На странице проекта на сайте Planeta они смогут выбрать и купить один из лотов.

Теперь можно стать не только зрителем, но и участником мероприятия: залезть на ледодром, прокатиться на дрифт-такси, собачьих упряжках, принять участие в лыжных спринтах и другие форматы для зрителей можно выбрать на платформе краудфандинга. Полученные от продажи интерактивов средства будут вложены в строительство ледодрома. Под пешеходным мостом будет построена трасса из металлокаркаса и льда, а также подвешенных под мост фигур, на которой соберутся сильнейшие ледолазы России.

Вход на фестиваль будет свободным.

"Мероприятия в Тюмени могут быть народными, горожане могут влиять на них, улучшать их и получать при этом уникальные эмоции в день события. Наш город может выйти на новый уровень, такую независимость в организации глобальных городских ивентов, где люди – мы с вами – сможем влиять на то, какой будет событийная повестка", – прокомментировал Андрей Зубов, креативный продюсер центра развития медиа и кино "Медиаполис".

В 2020 году фестиваль "Битва на Туре" проходит при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени и проекта Visit Tyumen.