Тюменцы собрали почти 50 тысяч рублей для бездомных собак

Тюменские зоозащитники организовали сбор средств в поддержку бездомным собакам. Их направили на оплату аренды зоогостиницы, в которой содержатся животные, находящиеся на попечении фонда "Потеряшки".
Как рассказала куратор травмированных собак БФПЖ "ГЛ "Потеряшки"" Татьяна Воробьева, в начале декабря стало известно, что задолженность за содержание собак в специальной гостинице за ноябрь составила более 47 тысяч рублей. Пришлось распространить в социальных сетях клич о помощи, чтобы собаки не оказались зимой на улице. Благодаря краудфайндингу удалось собрать
47 250 рублей. Благодаря этим деньгам собак не выселили из зоогостиницы, пишет "Вслух.ру".
В зоогостинице на данный момент содержится семь животных. В начале месяца было десять – трех удалось пристроить на "передержку", других пока никто не забирает – нет спроса на взрослых беспородных собак. По словам Татьяны Воробьевой, сейчас фонд старается ограничить прием животных и принимать их только в экстренных случаях.
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