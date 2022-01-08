Тюменские активисты пытаются сохранить старинный дом с забытой росписью

Инициативная группа планирует отреставрировать дом с уникальной тюменской росписью начала XX века, расположенный в деревне Калугина Свердловской области. Его хотят перевезти на территорию музея истории крестьянского быта в деревне Насекина Тюменского района.

Чтобы собрать часть необходимой суммы для этих целей, тюменские активисты запустили сбор на краудфандинговой платформе planeta.ru.

"Дом, который мы нашли, стоит на высоком берегу Туры в заброшенной деревне. Ему 120 лет, он плохо сохранился, но можно сделать реконструкцию. Роспись мы уже выкупили у хозяев, желательно выкупить и дом. Если мы сможем это сделать, то все, кто будет приезжать к нам в музей, смогут его увидеть", — рассказывает одна из организаторов Музея истории крестьянского быта и сбора средств Инна Нестерова.

У тюменской домовой росписи множество равнозначных названий — кармакская, цветочная, петушная, урало-сибирская. Это особая техника — двухцветный мазок с белильной разживкой. По словам Инны Нестеровой, отхожий красильный промысел существовал в Тюменском уезде более 300 лет, его расцвет пришелся на конец XIX — начало XX века. Красильщики проживали недалеко от Тюмени, на реке Кармак, потому их называли тюменскими либо кармакскими.

Согласно статистике, в 1903 году 300 красильщиков из уезда отправлялись на заработки, расписывали дома в разных районах. Промысел считался крайне доходным.

"Тюменская роспись хорошо исследована в Свердловской области, однако в Тюменской области почти нет экспедиций, которые бы фиксировали ее. Но есть люди, которые говорят, что жили в таких домах. Недавно в деревне Антипино Нижнетавдинского района делали капитальный ремонт здания и обнаружили роспись. Мы работаем над тем, чтобы забытый тюменский промысел стал известен", — рассказывает Инна Нестерова.

Реализовать проект инициативная группа рассчитывает к августу 2023 года. На краудфандинговой платформе активисты намерены собрать 500 тысяч рублей. Сбор завершится в марте 2022 года. Среди вознаграждений сбора — открытый взнос от 100 рублей, пригласительный на открытие экспозиции "Дом с росписью" за 500 рублей, магнитик с росписью за 1 тыс. рублей, мастер-класс по росписи за 3 тыс. рублей и другие лоты, сообщает "Тюменская линия".