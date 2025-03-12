Книгу о наличниках презентуют тюменцам в Менделеевке

В областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева 19 марта в 15:00 пройдет презентация книги-альбома "Наличники Приишимья", сообщили в ТОНБ.



Издание представляет собой первую попытку представить во всем многообразии домовую резьбу Приишимья, Ишима и Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Ишимского, Казанского, Сладковского, Сорокинского районов, а также частично Омутинского, Упоровского и Юргинского.



Большинство снимков публикуется впервые и сопровождается комментариями кандидата искусствоведения Елены Козловой-Афанасьевой, кандидата филологических наук, почетного гражданина Ишима Татьяны Савченковой и ученого секретаря Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Геннадия Крамора, который является также составителем альбома.



Книга выпущена в 2024 году тиражом 1 000 экземпляров в Ишимском музейном комплексе имени П. П. Ершова. Среди почетных гостей встречи – депутат Тюменской облдумы Александр Чепик, при поддержке которого вышло издание.



Вход свободный.