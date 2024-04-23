Ишимский краевед рассказал об исторических наводнениях города

Ишим и половодье на его главной реке стали главным информационным поводом апреля в Тюменской области. Ученый секретарь Ишимского музейного комплекса имени Петра Ершова, краевед Геннадий Крамор накануне рассказал журналистам о самых известных наводнениях в городе за последнее столетие:

- Из истории наблюдений за половодьем реки Ишим нам известны первые данные по 1912 году. Это половодье было запечатлено первой ишимской женщиной-фотографом Лидией Сусловой. И когда мы смотрим на эти фотографии, то видим, что река поднялась по новому стилю 28 апреля 1912 года как раз на тот уровень, на котором она находится сейчас, то есть 10,5 метра. Отметкой служат здания старой водокачки Ишимского винного склада, у которой подтопило окна. И сейчас уровень находится именно на этом месте. То есть мы можем совершенно точно сказать, что впервые за 112 лет река достигла этого уровня.

Старожилы еще в 1990-х годах вспоминали наводнение 1941 года. Конечно, оно запомнилось тем, что это был год начала войны, и как-то эти два события в памяти соединились. Река тогда достигла уровня 985 см, то есть практически уровень 2017 года, который сейчас всем ишимцам памятен. Тогда еще не было гидротехнических сооружений, она вошла в город в районе перекрестка улиц Зеленой и Орджиникидзе и в стропе нынешней улицы Свердлова и затопила вплоть до городского театра. Мы знаем это здание как дом культуры, сейчас это школа искусств.То есть практически это территория, где находится городской стадион, бассейн, дома на гадажке, в 1941 году она была подтоплена.

Еще одно наводнение сильное было в 1947 году. Тогда река достигла уровня 997 сантиметров. Это уровень вчерашнего дня в нашей реке. В последующий год она тоже поднималась, но уже не так высоко, тем более, что были впоследствии построены дамбы. И город уже такого катастрофического наводнения не испытывал. Сейчас наводнение 2024 года превышает все наводнения ХХ века, начиная с 1912 года.

Крамор также выразил свое мнение относительно причин наводнения:

- Часто сейчас винят Казахстан в том, что построили дамбы, водохранилища, регулируют спуск. Но в 1912 году, в 1941, 1947 никаких еще водохранилищ в Казахстане не было. То есть это, видимо, как-то связано с природными циклами. Причем, что интересно, в описаниях тех лет всегда пишут, что вода шла валом, то есть река наполнялась моментально. Причем интересный факт, в 1912-м году на реке Ишим стояло порядка полутора десятков водяных мельниц, то есть река использовалась для мельничного производства. Все эти мельницы сносило этим половодьям, они как избы, эти срубы мельниц, плыли по реке вниз по течению. Вот такой вот буйный нрав показывает.